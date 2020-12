Brønnøysundregistrene kunngjorde i dag konkursåpning i åtte selskaper.

Oslo: Belvar Complete Tromsø AS; Pho Mai AS; Pop Bygg AS; Proelia Eiendom AS; Sofies Brudesalong AS.

Viken: A T Bygg AS.

Trøndelag: Vi2 Bygg AS.

Troms og Finnmark: Huset mot Havet AS.

I tillegg ble fire personlige konkurser kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.