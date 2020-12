23 konkurser fredag

Brønnøysundregistrene kunngjorde i dag konkursåpning i 19 selskaper.

Oslo: Chica Sentrum AS; Fenixera AS; Vitus Apotek Parkveien AS.

Rogaland: Beltana AS; Najaden Fiskeri AS; Silvervåg AS.

Møre og Romsdal: Kaffe Bar AS.

Nordland: Airdrone AS.

Viken: AD Gruppen AS; Amona AS.

Innlandet: Marios Tiny Houses AS.

Vestland: Fyllingslid Rørleggerservice AS; Hilleren Bolig AS; Infinity Bar & Restaurant AS; Kaffebar Løvetann AS; Maskin & Utstyr AS; Master Hageservice AS.

Trøndelag: Ahead Frisør AS.

Troms og Finnmark: RD Gruppen AS.

I tillegg ble fire personlige konkurser kunngjort åpnet.

