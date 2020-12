21 konkurser mandag

Brønnøysundregistrene kunngjorde i går konkursåpning i 16 selskaper.

Oslo: Buver AS; Øyråde AS.

Møre og Romsdal: MRT Gruppen AS.

Viken: Bakfood Norge AS; Boligmann.no AS; Frogner Bil AS; Green Ideas Industries AS; Guro E Johansen AS; JV Transport AS; MR Bygg og Montasje AS; Voss Hofset AS.

Agder: Antirust Lister AS.

Vestland: Bergen Miljø og Ressurs AS; Nordvest Invest Bergen AS.

Trøndelag: Annibua AS; Melvold Transport AS.

I tillegg ble fem personlige konkurser kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.