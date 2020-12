Skoleskip på Sørlandet får milliongave fra Tangen-stiftelse

Fullriggen seiler verden rundt for skolen A+ World Academy, men coronapandemien satte en stopper for inneværende skoleår. Stiftelsen gikk dermed glipp av leieinntekter på elleve millioner kroner.

Lille julaften ble det klart at Ako-stiftelsen tilfører Stiftelsen Fullriggen Sørlandet får ti millioner kroner.

3,1 millioner kroner øremerkes en stipendordning for utenlandsk ungdom, mens 6,9 millioner kroner skal brukes på utvikling av skoledriften.

– Helårsdrift er viktig for å bevare skuta, og gaven fra Ako-stiftelsen gir oss forsterket mulighet til å fortsette skolevirksomheten om bord gjennom at vi opprettholder inntekter, sier Knut Arne Gjertsen, direktør for Stiftelsen Fullriggen Sørlandet, til Fædrelandsvennen.

Nåværende oljefondssjef Nicolai Tangen opprettet Ako-stiftelsen i 2013. Etter mye kritikk solgte Tangen seg ut av fondsselskapet Ako Capital og overdro sin eierandel og utbytterrettigheter til den veldedige stiftelsen. Han er ikke styremedlem i stiftelsen.