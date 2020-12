Vil netthandle for 12 milliarder - på én dag

Når julesalget starter i Storbritannia i dag, 1. juledag, vil netthandelen skyte i været, ifølge Daily Mail.

Nettstedet skriver at det venter at briter vil netthandle for svimlende en milliard pund, eller om lag 11,7 milliarder kroner 25. desember eller 1. juledag.

Forventningene til 2. juledag - også kjent som «boxing day» er også skyhøye, og det ventes at netthandelen vil overstige 1,7 milliarder pund, som tilsvarer ca. 20 milliarder kroner.

Ser man på tallet for 1. juledag er det likevel ned fra samme dag i fjor. Da netthandlet britene for 1,2 milliarder pund eller i overkant av 14 milliarder kroner på 1. juledag.

Med mange av butikkene stengt som følge av strenge coronatiltak, har netthandelen økt betraktelig det siste året. Men likevel er det ikke nok til å veie opp for bortfallet av den omsetningen som vanligvis skjer i butikker.

Nå ventes det at den totale butikk- og netthandelen mellom 1. juledag og 31.desember, vil falle med 23 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.