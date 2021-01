66 konkurser i julen

Brønnøysundregistrene har i løpet av de to jule- og nyttårsukene kunngjort konkursåpning i 58 selskaper. I tillegg ble åtte personlige konkurser kunngjort åpnet.

21. desember

21 konkurser

22. desember

Oslo: DK Pro Renovasjon AS; Mansus (i hjemlandet).

Rogaland: Layth Data AS.

Viken: Amazing Fashion AS; Nygaard Eiendomsutvikling AS; Strømmen Frukt Kongen AS.

Innlandet: VR Skog og Byggservice AS.

Vestfold og Telemark: Rydland Bygg og Eiendom AS; Tveito Kiosk AS.

Vestland: Hordaland Alarmtjenester AS; Ljøkjel Invest AS; Roma Rådgiving AS

Trøndelag: Trondheim Produksjon AS.

23. desember

Oslo: Barry Q AS; F24 Media AS

Rogaland: Lønning K Hage & Anlegg AS.

Nordland: Fish Restaurant Lofoten AS.

Viken: Drammen Bygg og Renovering AS; Gårdsservice AS; Superfood Drift AS.

Vestfold og Telemark: Norge Bilvask AS.

Agder: AO Gruppen AS; Wood & Food AS.

Vestland: Ullensvang Glass & Lås AS.

24. desember

Vestland: Miljøbil Bergen AS.

28. desember

Oslo: Aice Hydro AS.

Viken: Gulating Pub Gamlebyen AS; Vebs Bygg AS.

Vestfold og Telemark: Smart Travel Go AS.

Vestland: Eltec AS; Sparkup Norway AS.

29. desember

Rogaland: Ekohouse AS.

Viken: AK Hestesport AS; Oslo Follo Rørservice AS.

Vestfold og Telemark: Vestfold Express AS.

Agder: Outstaffing AS.

Vestland: Top Twenty Academy AS.

30. desember

Oslo: Beuk AS; Elmak Storkjøkken AS; Midland Active Norge (i hjemlandet).

Trøndelag: Byåsen Tømrerservice Prosjekt AS.

31. desember

Oslo: Sonnys Kebab AS.

