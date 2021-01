Brønnøysundregistrene kunngjorde i går konkursåpning i ni selskaper.

Oslo: Le Ganz Stovner AS; Pent Hjem AS.

Møre og Romsdal: Auto Marine Fosnavåg AS.

Viken: Bype AS; Catapult Life Science AS; Grani Bygg AS; KC Eiendomservice AS; Solidhjem Norge AS.

Trøndelag: Alberto E Tonino AS.

I tillegg ble fire personlige konkurser kunngjort åpnet.

