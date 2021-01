Født Fri er konkurs

Stiftelsen, som ledes av Shabana Rehman Gaarder, begjærte onsdag oppbud, melder VG.

I begynnelsen av november ble det kjent at Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) vedtok å holde tilbake driftsstøtten til Født Fri på 3 millioner kroner for andre termin i år.

Støtten ble holdt tilbake etter at revisjonsselskapet Ernst & Young (EY) konkluderte med at stiftelsen har hatt for dårlig økonomistyring, og at deler av tilskuddet ikke var brukt i tråd med formålet.

Født Fri har klaget Imdis vedtak inn for Kunnskapsdepartementet.

– Det kan ikke være tvilsomt at Imdis vedtak er ugyldig både som følge av tilblivelsesmangler, sviktende saksbehandling og feil i det faktiske grunnlag, het det i klagen.

Imdi mottok 11. august et varsel knyttet til flere forhold vedrørende stiftelsen. På bakgrunn av varselet ble det igangsatt undersøkelser med vekt på stiftelsens økonomistyring. Granskingen har i alt kostet rundt 1,5 millioner kroner.

Født Fri har siden 2017 arbeidet med å fremme likestilling og motvirke negativ sosial kontroll. De siste tre årene har stiftelsen fått vel 15 millioner kroner over statsbudsjettet.