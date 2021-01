28 konkurser på to dager

Brønnøysundregistrene kunngjorde i dag konkursåpning i 11 selskaper.

Oslo: Født Fri; Havfruen Grorud Fisk AS; Lambertseter Bilverksted AS.

Rogaland: Comfort Hotel Stavanger AS; Scandi Bygg AS.

Viken: Pro Construction KS; Vivo Klinikken AS.

Innlandet: Hedmark Maskin AS.

Vestland: Lågen Spiseri AS.

Trøndelag: Olden Byggservice AS.

Troms og Finnmark: Blomsterteltet AS

I tillegg ble tre personlige konkurser kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.

14 konkurser tirsdag også

Konkursåpning for 11 selskaper og tre personer er en reprise av det som skjedde tirsdag.

Oslo: Muvego AS.

Rogaland: Stavanger Verksgata Centre AS.

Viken: Fredrikstad Fasade AS; Intellekt Gruppen AS; Motelldrift AS; Quality Provider Nordic AS.

Innlandet: RGBI AS.

Vestfold og Telemark: Naturlig Grønn AS.

Vestland: Klima Entreprenørene AS.

Trøndelag: Artos Norge AS; Norest Varme AS.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.