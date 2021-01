18 konkurser torsdag

Brønnøysundregistrene kunngjorde i dag konkursåpning i 16 selskaper.

Oslo: Beqiri Eiendom AS; Destra Drift AS; Habitz AS; MTH Invest AS.

Rogaland: Decorus AS.

Viken: Abir Norge AS; Malm 18 AS; Signatur Bygg AS.

Innlandet: TVF AS.

Vestfold og Telemark: Sentrum Bilvask og Bilpleie AS.

Agder: BST Anlegg & Utemiljø AS; Identy AS; Ring VIP AS.

Vestland: Celine F AS.

Troms og Finnmark: Hammer & Spiker AS; Korrekt AS.

I tillegg ble to personlige konkurser kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.