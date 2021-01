25 konkurser mandag

Brønnøysundregistrene kunngjorde i går konkursåpning i 17 selskaper.

Oslo: Centrum Akupunkturklinikk AS; Unicorn Dagligvarer & Delikatesser AS.

Møre og Romsdal: Engen Moa AS; Rozental Byggservice AS.

Viken: Sant Gruppen AS; Senze AS; The Paddock AS.

Innlandet: 2Gode AS; Bakkedalen Invest AS.

Vestfold og Telemark: Shoebedoo AS; Total Auto Tønsberg AS.

Agder: Barstølveien 22F AS.

Vestland: Bantaaw Resources AS; Studio Bergen AS; Øksnes Anlegg AS.

Trøndelag: Orkla Bygg AS.

Utenlands: Carheal Norway.

I tillegg ble åtte personlige konkurser kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.