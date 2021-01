Store selskaper holder igjen penger til partiene i USA

Marriott, Citibank, Deloitte, AT&T, Microsoft, Facebook, Google, American Express, Mastercard – listen over firmaer som skrur igjen pengekranen er lite lystelig lesing for politikerne.

Noen er målrettet og stanser donasjoner til kandidater som forsøkte å hindre godkjenningen av valgresultatet. Andre vil ikke lenger gi penger til Republikanere generelt, mens atter andre helt vil slutte med politiske pengegaver, uansett parti.

Det er likevel langt fra sikkert at pengetørken blir langvarig. Det er ventet at Joe Biden vil gjøre om på noe av den næringslivsvennlige delen av Trumps politikk. Da kan pengene igjen tenkes å sitte løst hos bedriftene som vil ha tilbake fordelene de risikerer å miste.

– Dette er et sannhetens øyeblikk. Endrer de atferd? Eller går de tilbake igjen etter at det har gått litt tid, spør toppsjef Bruce F. Freed i Center for Political Accountability, som jobber for politisk åpenhet i næringslivet.

Google er blant selskapene som sier gavestansen er midlertidig, mens selskapet vurderer sin praksis i lys av «de dypt bekymringsfulle hendelsene» forrige uke. Facebook sier deres pause vil vare minst ut første kvartal, men at de kun stopper valgkampstøtte, ikke andre politiske bidrag.

