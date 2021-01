Brønnøysundregistrene kunngjorde i går konkursåpning i 11 selskaper.

Rogaland: Forus Pizza AS; Pho Vietnam AS; Vikonsept AS.

Viken: Boligdrift AS; Landmann Norge AS; Panter PR AS; Scandia Maskin AS; Scandia Maskin Finance AS.

Vestfold og Telemark: Stall Tor Olaf Halle AS.

Trøndelag: Aktiv Helse Stjørdal AS; Krifo Fisk AS.

I tillegg ble tre personlige konkurser kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.