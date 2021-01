Hvem blir direktør i Dagligvaretilsynet?

Tilsynet ble etablert ved nyttår og skal håndheve loven om god handelsskikk i dagligvarekjeden.

Søkerlisten til direktørstillingen ble offentliggjort onsdag. Opprinnelig søkte 24 personer, men to kandidater har trukket seg. Navnene til to menn og to kvinner er unntatt offentligheten.

Tilsynet er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet og får kontorer sammen med Forbrukertilsynet i Porsgrunn.

