Hvordan vil det bli for tech-selskapene under president Joe Biden?

– Starten på 2021 har ikke blitt det vi alle håpte på. Det er bedrøvelig, sier Cisco-sjefen Chuck Robbins og legger til at han ser frem mot neste uke.

Robbins er opptatt av å løse de problemene USA og verden står overfor og mener at teknologi har mye å bidra med.

Han tror også teknologi kan spille en stor rolle når det gjelder de ulikheter USA står overfor.

– Vi har bevist under pandemien at vi kan jobbe fra hvorsomhelst, og det har gitt oss muligheter til å skape jobber der ingen hadde trodd at det var mulig, sier han blant annet.