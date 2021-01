Oslo fastholder skjenkestopp

– Vi viderefører skjenkestoppen i Oslo, sa byrådsleder Raymond Johansen (Ap) da han holdt pressekonferanse om håndteringen av koronasituasjonen onsdag ettermiddag.

Han poengterte at mulighetene for lemping i skjenkebestemmelsen gjelder der hvor smittetrykket er lavest. Oslo er blant kommunene med høyest trykk.

– For Oslo ligger følgende linje fast: når vi åpner opp vil vi først prioritere barn og unge, og skal vi åpne opp for skjenking må smittetallene ytterligere ned. Det har jeg stor tro på at vi kan få til de kommende ukene, sa han.

