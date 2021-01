Stordalen selger luksushotell for 1,5 mrd.

Petter Stordalen har solgt hotell Skt. Petri i København for 1,5 milliarder kroner.

Tilbake i 2013 kjøpte Stordalen hotellet til sterkt rabattert pris og pusset opp for 250 millioner kroner. Nå selges femstjernershotellet med 288 rom til amerikanske Starwood Capital, ifølge DN.

Det amerikanske fondet er store innen eiendom og hoteller og har ifølge egne sider over 70 milliarder dollar under forvaltning.

Fortsetter drift

Stordalen fortsetter å drifte hotellet, ifølge DN.

– Dette blir Starwood Capitals første hotell i Norden. De var interessert i København først, og da ble vi enige om Skt. Petri som starten på et samarbeid, sier han.

Salget kommer etter at Stordalen senest i sommer solgte eiendommen som huser Clarion Hotel Amaranten i Stockholm til eiendomsutvikleren NREP for et tilsvarende beløp. Choice beholdt driften også ved dette hotellet.

Dyp krise

Pandemien, reiserestriksjoner og nedstengninger har sendt reiseliv og hotelldriften rett ned og bransjen står midt i dyp krise.

På nyåret kom også den første konkursen. Da stengte Comfort Hotel Stavanger dørene for godt. Det var det første hotellet noensinne Petter Stordalen måtte slå konkurs.

Hotellrådgiver Tore Rodahl anslår at flere hoteller kan ryke de første månedene av 2021. Han peker på at de utsatte terminene for moms og arbeidsgiveravgift forfaller når januar blir til februar.

– Trolig vil flere kaste inn håndkleet med mindre regjeringen støtter opp med flere krisepakker. Men det vil igjen kun utsette konkursene hvis ikke hotellene ikke klarer å oppnå lønnsom drift, sa Rodahl tidligere i januar.