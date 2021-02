Offentlig kjøp av private barnehager har møtt mye kritikk. Eirik Lae Solberg i Oslo Høyre mente i september 2020 at det var uforståelig at kommunen ville bruke 87 millioner kroner på en barnehage under coronakrisen. I mai 2020 vedtok bystyret i Oslo å kjøpe en barnehage på Økern fra Espira til 65 millioner kroner, for å drive den selv.