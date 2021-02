Brønnøysundregistrene kunngjorde tirsdag konkursåpning i åtte selskaper.

Oslo: Akerex AS.

Nordland: Blix Transport og Vedlikehold AS.

Viken: Askim Rør AS; Mitt Lille Hjem AS.

Innlandet: Byggeklossen Hamar AS; Nor Aqua Folldal AS.

Vestfold og Telemark: Gulset Bilvask AS.

Agder: NEM AS.

I tillegg ble to personlige konkurser kunngjort åpnet.

