25 konkurser onsdag

Brønnøysundregistrene kunngjorde i går konkursåpning i 21 selskaper.

Oslo: Antika Bygg AS; Haraldsen Group AS; Maler Service AS; Oslo Byggteknikk AS; Tordivel Solar AS.

Nordland: Nord Travels AS.

Viken: Findability AS; Maks Nordnes Storhusholdning Østfold AS; Sags AS; Ørebekk Bil & Vip Autospa AS.

Innlandet: Mona Lisa Invest AS.

Agder: Branc Transport AS; J S Amundsen Transport AS.

Vestland: Aarum Transport AS; Christensen E Murmester AS; Eiendomstjeneste AS; Industrikompetanse Norge AS; Sentrum Kebab AS; Sveio Sport & Jernvare AS.

Trøndelag: Ørens Meieri AS.

Troms og Finnmark: Fine Fjær AS.

I tillegg ble fire personlige konkurser kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.