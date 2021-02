Brønnøysundregistrene kunngjorde torsdag konkursåpning i åtte selskaper.

Rogaland: Geir Ove Hagen AS.

Viken: Fjellrens AS; Kollerud Transport AS; Viken Maling & Montasje AS.

Agder: Gotti Gatekjøkken Vennesla AS.

Vestland: Malinka AS; Stilig Hus AS; Tangen Sport AS.

I tillegg ble én personlig konkurs kunngjort åpnet.

