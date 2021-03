Kapital 50 år: – Det var helt sirkus - i gamle dager kunne du gjøre hva du ville

Kapital ble startet av Trygve Hegnar på kjøkkenbenken hjemme på Eiksmarka for over 50 år siden. 5. mars 1971 kom den første utgaven og siden har bladet kommet ut i 50 år. Det kan du lese alt om i ukens Kapital.

– Hvordan føles det?

– Eeeeeeee, ja det – for det første synes jeg det er morsomt at Kapital har kommet ut i 50 år. Men at Kapital har kommet ut i 50 år, etablert av meg og med meg som redaktør, betyr at jeg er kjempegammal. Det er ikke noe kokettering det. Jeg skjønner jo det at når bladet er 50 år er jeg ganske mye eldre. Men det har vært en utrolig reise, og det har levd godt hele tiden, og i dag, i det bladet der, har vi en gjennomgang av historikken. Sakene vi har vært gjennom og borti, alt fra Obos-saken til politikere, og masse andre saker, og svindel og bedrageri opp og ned, og svindel mot Røde Kors. Det er så mange ting, sier Hegnar blant annet i videointervjuet (se over) og legger til at det er nesten skremmende hvor fælt det har vært og hvor morsomt det har vært, å være med på det.

Den saken Trygve Hegnar husker best, er Obos-saken, kanskje fordi han fikk fengselsstraff.

– Jeg fikk fengselsstraff også, he, he, he.

– For øvrig, dommeren var en tillitsvalgt i Obos. Det var helt sirkus - i gamle dager kunne du gjøre hva du ville. Det var helt sirkus, sier han.

Mer om det, og den morsomste saken, som var om SV-politikeren på Stortinget som hadde oppgitt fiktiv adresse, for å få litt mer diett enn han hadde krav på, i videointervjuet i toppen.

Flere høydepunkter i Trygve Hegnars 50 år med Kapital og mye annet, finner du også i videointervjuet i toppen.