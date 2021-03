Brønnøysundregistrene kunngjorde fredag konkursåpning i 11 selskaper.

Rogaland: Charlottenlund Gjestehus AS; Mex Salsa Gausel AS.

Møre og Romsdal: Solbakken & Rødahl AS.

Nordland: Finnvika Brygge AS.

Viken: Heeg Holding AS; Skollenborg Landbruksdrift AS; Sunnere AS; Vik1 Eiendom AS.

Innlandet: Ny Bolig Hadeland AS.

Agder: Industripartner Farsund AS.

Vestland: A GT Holdings AS.

I tillegg ble to personlige konkurser kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.

71 konkurser sist uke

Dermed ble konkurser kunngjort åpnet i forrige uke, hvorav 11 personlige.

Mandag: 14 konkurser

Tirsdag: 10 konkurser

Onsdag: 25 konkurser

Torsdag: 9 konkurser

