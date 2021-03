35 konkurser på to dager

Brønnøysundregistrene kunngjorde i går konkursåpning i 12 selskaper.

Oslo: Harvest Funds AS; MN Symposium AS.

Rogaland: Aksdal Påsmurt AS; Friaktiv AS; Pelikan Eiendom AS; Pelikan Holding AS.

Møre og Romsdal: Tesalongen Molde AS.

Nordland: Halsøy Veikro AS.

Viken: Kverneland Entreprenør AS.

Innlandet: Gærbra Film og Foto AS.

Vestfold og Telemark: Gran Maskin AS.

Agder: Blikkenslager Ole Sigfred Eriksen AS.

I tillegg ble tre personlige konkurser kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.

20 konkurser mandag

Tirsdagens konkurser kom i kjølvannet av 20 konkurser mandag, hvorav fem personlige.

Oslo: Lidenskap AS.

Rogaland: Arctic Workers AS; Byggmester Refvik AS.

Møre og Romsdal: Bilpower AS; Lilledals AS.

Viken: Art Ica Bygg AS; Hytte Sikring AS; SHG Bygg AS; Smart Rens AS.

Vestfold og Telemark: Hof Kro & Kaffe AS.

Agder: Kjerkevågen Mat AS.

Vestland: Laksevåg Bemanning AS.

Trøndelag: Proff Jobb Personell AS; Tomasz Bygg AS; Vakre Frøya AS.

