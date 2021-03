23 konkurser onsdag

Brønnøysundregistrene kunngjorde i går konkursåpning i 19 selskaper.

Oslo: Coid Transport AS; Gullgutt AS; Hvaal AS; Re Intro AS.

Møre og Romsdal: MG Bilsentrum AS.

Viken: ABC Byggetjenester AS; Didriksen Transport Fredrikstad AS; Gajda Fashion AS; Gros Corner AS; Holmsbu Badehotell AS.

Innlandet: Frell AS.

Agder: Care Service AS; Previ Eiendom AS.

Vestland: Durne AS; IRB AS; Partnerbygg AS; Sotra Convenience AS.

Trøndelag: G Lyngvær AS; Øysand Bilpleie og Antirust AS.

I tillegg ble fire personlige konkurser kunngjort åpnet.

