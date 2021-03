Brønnøysundregistrene kunngjorde fredag konkursåpning i syv selskaper.

Møre og Romsdal: Sykkylven Forsikringssenter AS.

Viken: OM Stenseth AS; Xhibit Group AS.

Innlandet: Industrivegen 9 AS.

Vestland: Direkt AS; Still Tekk AS; Vareekspressen Bergen AS.

I tillegg ble én personlig konkurs kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.

81 konkurser sist uke

Dermed ble 81 konkurser kunngjort åpnet i forrige uke, hvorav 18 personlige.

Mandag: 20 konkurser

Tirsdag: 15 konkurser

Onsdag: 23 konkurser

Torsdag: 15 konkurser

