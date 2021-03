Milliardærarving tjener endelig penger på eget klesmerke

Julie Blystad påbegynte en økonomiutdannelse i Skottland og startet arbeidslivet som revisor i PwC. Riktignok var hennes interesse for mote for stor, og hun siktet seg inn mot bransjen. Først gjennom å være medeier i YME, og deretter starte sitt eget merke, skriver DN i sin omtale av klesmerkets regnskap for to år siden.

2020 er det første året klesmerket til rederarvingen går med overskudd etter å ha akkumulerte tap på i underkant av 5,5 millioner kroner siden selskapets etablering i 2015. Klesmerket begynte likevel ikke å selge klær før i 2016.

Inntektene beløp seg på 9,5 millioner kroner i 2020 mot 5,7 millioner i 2019. Dette tilsvarer en omsetningsøkning på 67 prosent til tross for samfunnets nedstenging.





Årsresultatet økte med nesten 2 millioner kroner, fra 1,4 millioner i underskudd i 2019 til å sitte igjen med 520.661 kroner på bunnlinjen i 2020. I regnskapet skriver styret at selv om selskapet har vært rammet av pandemien, så ser de positivt på hvordan de har håndert situasjonen.

I årsberetningen fremgår det at egenkapitalen til selskapet er tapt og at det kreves handling av styret for å sikre fortsatt drift. Ved utgangen av 2020 var selskapets egenkapital -4,9 millioner kroner.