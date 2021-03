Brønnøysundregistrene kunngjorde i går konkursåpning i ti selskaper.

Oslo: Smart Digitalt AS.

Nordland: Frk Brekke AS.

Viken: MSS Transport AS; Quality 1 Gruppen AS; Sarpsborg Microlakk AS; Siost AS.

Trøndelag: Gveik AS; Halvin Bygg AS; Mattid B2B AS.

Utenlands: Simonz.

I tillegg ble én personlig konkurs kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.