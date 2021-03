Brønnøysundregistrene kunngjorde tirsdag konkursåpning i ni selskaper.

Oslo: Diamante Renhold AS; Digital Capital AS; Era Facility Services AS; Explendo AS; Oslo Art AS.

Rogaland: Sauda Hjørnet AS.

Viken: Drammen Vaktmester & Eiendomsdrift.

Vestfold og Telemark: Karlsen Multibygg AS.

Troms og Finnmark: Trendhus AS.

I tillegg ble to personlige konkurser kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.