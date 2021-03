Frykter konkursøkning på 50 prosent

Nye tall fra Experian viser at 289 bedrifter gikk konkurs i februar, mot 417 konkurser i samme periode i fjor. Totalt har det vært 514 konkurser i inneværende år, mens det har vært 3.750 konkurser de siste 12 månedene, noe som er en nedgang på henholdsvis 40,2 prosent og 25,4 prosent.

Per Ivar Kristiansen, salgsdirektør i Experian, mener konkurstallene er kunstig lave og frykter et konkursras i tiden fremover. Årsaken til det er færre konkursbegjæringer fra skatteetaten grunnet betalingsutsettelser på skatt og avgifter.

– Det kan bli stygt

– Dersom det viser seg at bedrifter er holdt kunstig i live gjennom pandemien, og skatteetaten gjenopptar normal aktivitet som vil føre til at de som i utgangspunktet ikke har livets rett dukker under, kan det bli stygt. Da forventer vi en konkursøkning på 50 prosent sammenlignet med 2020, og 20 prosent høyere enn i 2019, sier Kristiansen.

Alle fylker bortsett fra Innlandet opplevde en nedgang i antall aksjeselskap som gikk konkurs i februar sammenlignet med samme måned i fjor.