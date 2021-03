Brønnøysundregistrene kunngjorde torsdag konkursåpning i 19 selskaper.

Oslo: Byggarmeen Norge AS; Elma Eiendom og Rådgivning AS; Food Control AS; Oppegård Bildrift AS; Oslo Byggeservice MS AS; Snekker og Transport AS.

Nordland: Lille Luring AS.

Viken: N & L Byggtjenester AS; Slanke Tanker AS; Spesialist Renhold AS.

Innlandet: Kongsvinger Bilvask AS; Linns Vaskeservice AS.

Vestfold og Telemark: Land & Vann Byggtjenester AS; Not Møbelsnekkeri AS.

Vestland: Disken AS; Drift BK AS; Ing. Arvid Thuland AS; Norges Flytte og Maleservice AS.

Trøndelag: Bygg Design AS.

I tillegg ble to personlige konkurser kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.

19 konkurser onsdag

Torsdagens konkurser kom i kjølvannet av 19 konkurser onsdag, hvorav tre personlige.

Oslo: Råbyggerne Pro AS; Telexpressen Bedrift AS; Telexpressen Skedsmo AS.

Rogaland: Kallevik E Eiendom AS; Kela Eiendomsutvikling AS.

Nordland: Drift Nord AS; Harrys Byggservice AS.

Viken: Egge Frukt og Bær AS.

Vestfold og Telemark: Resco Bygg & Eiendom AS.

Vestland: Absolutt Bilverksted AS; Godvik Bensin AS; Norsk Asfalt AS; Opti Bygg AS.

Trøndelag: Beauty Stop AS; Hemtro Eiendom AS; Midtnorsk Sveis & Stålmontasje AS.

