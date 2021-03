I årene framover vil Norge være helt avhengig av gründernes skaperkraft og skapervilje, slo Solberg fast i sin tale til Høyres landsstyre.

Der viste hun til at vi må 15 år tilbake for å finne like mange nyetableringer som i januar og februar. I fjor ble 54 nye selskaper registrert på Oslo Børs.

– Dette er gode nyheter i en krevende tid for landet. Det styrker meg i troen på at vi skal komme trygt ut av krisen. Nå ser vi at pågangsmot vinner over frykt, sier Solberg.

Skille i politikken

Men nettopp derfor må myndighetene legge til rette for at næringslivet kan lykkes, understreker hun.

– Det går et skille i norsk politikk, mellom Høyre som har en aktiv næringspolitikk, og venstresiden som vil ha en aktivistisk næringspolitikk. Venstresiden vil at staten skal drive mer næringsvirksomhet, sier Solberg, som mener statens viktigste oppgave er å sikre infrastruktur og gode rammebetingelser for næringslivet.

– Men hva betyr det egentlig, helt konkret? Jo, det betyr lavere skatt, slår statsministeren fast.

Hun peker også på betydningen av å rydde opp i regelverk og byråkrati og at digitaliseringen har bidratt til å senke bedriftenes administrative kostnader.

– Siden 2013 har vi gjennomført forenklinger som gir næringslivet årlige besparelser på 28 milliarder kroner. Mindre tid på skjemaer og søknadsprosesser gir effekt på bunnlinjen, sier Solberg.

Skal det norske næringslivet lykkes fremover, må eksportindustrien ha gode vilkår, mener statsministeren, som samtidig sender følgende advarsel til EØS-skeptiske partier som Senterpartiet og SV: