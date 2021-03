Brønnøysundregistrene kunngjorde fredag konkursåpning i ti selskaper.

Oslo: Sidom AS.

Rogaland: Ellaas AS; Øgreid Entreprenør AS.

Viken: SNKB AS; Tempelseter Events AS.

Innlandet: KN Sporthorses AS.

Vestland: Sandven Service AS; Viksund Båtbyggeri AS; Xperium AS.

Trøndelag: Moderns AS.

I tillegg ble tre personlige konkurser kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.

75 konkurser sist uke

Dermed ble 75 konkurser kunngjort åpnet i forrige uke, hvorav 11 personlige.

Mandag: 11 konkurser

Tirsdag: 11 konkurser

Onsdag: 19 konkurser

Torsdag: 21 konkurser

