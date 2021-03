Norges nye gourmet-par

Anita Krohn Traaseth er valgt til ny styreleder i Stiftelsen Norsk Gastronomi mens Sven Erik Renaa fra stjernerestauranten RE-NAA i Stavanger tar over som styreleder i Akademiet og blir president for Norge i Bocuse d’Or. Sammen skal de styrke norsk matkultur og sørge for at Norge forblir verdensledende i Bocuse d’Or.

Stiftelsen Norsk Gastronomi fungerer som «olympiatoppen for norske mesterkokker». Fremover skal stiftelsen også utvikle en gastronomisk politikk som fremmer formålene, og som kan gi gode rammebetingelser for norsk måltidsturisme og måltidseksport.

Som nyvalgt styreleder er det Anita Krohn Traaseth, i samarbeid med styre, ledelse og partnere i Stiftelsen Norsk Gastronomi, som skal utvikle disse aktivitetene. Hun erstatter Rune Brandstadmoen som styreleder.

I tillegg til Anita Krohn Traaseth, består styret i Stiftelsen Norsk Gastronomi av Eyvind Hellstrøm, Geir Skeie, Arne Hjeltnes, Sven Erik Renaa og Merete Habberstad. Sistnevnte trer inn fra vara til fast styreplass.

I tillegg til Renaa består styret i Akademiet av Bocuse-kokkene Christopher W. Davidsen ved Speilsalen i Trondheim og Tom Victor Gausdal fra restaurantgruppen Lava i Oslo.