Mediebarometeret fra Mediebyråforeningen viser at det ble omsatt reklame via mediebyråene for 1,33 milliarder kroner i årets to første måneder, ned fra 1,43 milliarder kroner i samme periode i fjor.

Ingen krisetall

– Det er negativ utvikling også i starten på 2021, men ikke mer enn at det er muligheter for å hente seg inn igjen. Det er røde tall, men ingen krisetall, sier Merete Mandt Larsen, daglig leder hos Mediebyråforeningen, i en melding.

Når det gjelder de største reklamebærerne, så kan Digitale medier vise til en oppgang på 2,3 prosent i januar og februar i år sammenlignet med samme periode i fjor. Av de etablerte digitale-kanalene, økte sosiale medier mest med 26 prosent. Video økte med 1,4 prosent.

TV hadde en nedgang på 5,4 prosent i årets to første måneder. Dermed står Digitale medier med en markedsandel på 41,4 prosent av reklameomsetningen, mens tradisjonell TV har en andel på 37,4 prosent.

Dagspresse hadde en i perioden en nedgang på 10,9 prosent mens ukepresse og magasiner opplevde en nedgang på 17,0 prosent.

To nye kategorier

Det er to nye reklamekategorier i Mediebarometeret for 2021. Det er kategorien influencer marketing hvor det ble omsatt for 2,6 millioner kroner og podcast med en omsetning på 3,3 millioner kroner i årets to første måneder.

– Det er klart det er relativt beskjedne tall på influencer marketing og podcast, men disse kategoriene vil nok få en sterk vekst i årene fremover. Det er flott at vi nå får identifisert omsetningen på disse kategoriene også, sier Merete Mandt Larsen.