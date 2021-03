29 konkurser på to dager

Brønnøysundregistrene kunngjorde i går konkursåpning i 13 selskaper.

Oslo: Malerfirmaet MD Vedlikehold AS; Thorbjørnsens Transport AS.

Viken: Fredrikstad Bygg Rør og Eiendom AS; Mal Norge AS; Monshi AS; Pero Maskin AS; VS Byggservice 1 AS.

Innlandet: Kokoro Norway AS; Lillehammer Snekkerservice AS.

Vestland: Ratree AS; Øygarden Hage & Anlegg AS.

Trøndelag: Kristiansen Vision AS.

Troms og Finnmark: Artic Maskin AS.

I tillegg ble fire personlige konkurser kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.

12 konkurser mandag

Tirsdagens 17 konkurser kom i kjølvannet av 12 konkurser dagen før, hvorav én personlig.

Oslo: Bunjan Bygg AS; Bygg Prosjektering AS.

Viken: Domi og Sønner AS; El-Link AS; Flis & Bygg AS; Grote Maler AS; Noah Entreprenør AS.

Innlandet: Otterstad M AS.

Agder: KR Transporttjenester.

Vestland: Prototype AS.

Trøndelag: Altik AS.

