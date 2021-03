Brønnøysundregistrene kunngjorde fredag konkursåpning i 13 selskaper.

Rogaland: Go Clean AS; Vigrestad Kjøkken AS.

Nordland: Grunnarbeid Narvik AS.

Viken: Building Solutions AS; Voda Eie AS.

Vestfold og Telemark: Jankan AS; Ledbiz AS.

Vestland: Ut og Opp AS.

Trøndelag: Goba AS.

Troms og Finnmark: Bekketun Håndverk AS; Bygg & Eiendomsservice AS; Sijo AS; Sjøgren Maskin AS.

I tillegg ble én personlig konkurs kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.

73 konkurser sist uke

Dermed ble konkurser kunngjort åpnet i forrige uke, hvorav ti personlige.

Mandag: 12 konkurser

Tirsdag: 17 konkurser

Onsdag: 13 konkurser

Torsdag: 17 konkurser

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.