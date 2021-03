19 konkurser mandag

Brønnøysundregistrene kunngjorde i går konkursåpning i 15 selskaper.

Rogaland: Bevare Meg Vel AS.

Møre og Romsdal: HMK Bygg & Eiendom AS.

Viken: Color Drop AS; Elite Elektro AS; Fersken Minipris AS; G A T AS; High Five AS; Oslo Glass AS; Rom Sikkerhet AS.

Vestfold og Telemark: Austad Assuranse Telemark AS.

Agder: Phono AS.

Vestland: Jørgensen Transport og Maskiner AS.

Trøndelag: Sigma Installasjon AS.

Troms og Finnmark: Skibotn Husky AS.

Utenlands: El-Concept Packmohr APS-Norway Filial.

I tillegg ble fire personlige konkurser kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.