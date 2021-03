Skal investere 71 milliarder kroner de neste 10 årene

Logistikkonsernet Deutsche Post DHL Group øker tempoet i den planlagte dekarboniseringen av selskapet. Konsernet ønsker nå å investere totalt 7 milliarder euro, eller litt over 71 milliarder kroner, i løpet av de neste 10 årene i tiltak for å redusere CO2-utslippet.

Ifølge en melding fra selskapet skal midlene særlig brukes til alternative luftfartsdrivstoff, en økning av antall nullutslippsbiler og klimanøytrale bygninger.

På neste ordinære generalforsamling vil styret og representantskapet i Deutsche Post DHL Group også foreslå at godtgjørelsessystemet for styret vil bli enda mer tilpasset en bærekraftig forretningsutvikling. I fremtiden vil oppnåelsen av ESG-mål bli tatt i betraktning ved beregningen av godtgjørelsen til styret.

– Jeg er overbevist om at ved å fokusere enda mer på ESG-målene våre vil vi forbli førstevalget for kunder, ansatte og investorer - og dermed legge grunnlaget for langsiktig økonomisk suksess, sier Frank Appel, adm. direktør i Deutsche Post DHL Group, i en melding.