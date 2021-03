Brønnøysundregistrene kunngjorde i går konkursåpning i 14 selskaper.

Oslo: Bilpleie Øst; Fado Event Agency AS.

Rogaland: Kvålveien GL AS.

Viken: Bygg Service Innlandet AS; Kameleon Catering AS; Klokkeren Landhandel & Spiseri AS.

Innlandet: Conartic AS; Henrik Ibsen AS; Nabogarasjen AS.

Vestfold og Telemark: Lange Elisabeth Photography AS; Notodden Flis og Mur AS.

Agder: Bwell Powernap AS.

Vestland: Norsk Fiberservice AS; TomArvid Bygg AS.

I tillegg ble fire personlige konkurser kunngjort åpnet.

