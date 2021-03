Bekymret over utviklingen

Norge er inne i sin tredje smittebølge, og nedstengningene som følger av denne rammer over 110.000 arbeidstagere i 17.000 bedrifter. En ny analyse fra Virke, hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen, viser at det er store forskjeller i aktivitet mellom nedstengte kommuner og landet for øvrig.

I analysen kommer det også frem at det ikke er ventet at aktivitetsnivået vil være tilbake før om to år. Men det forutsetter at bedriftene får hjelp med å ta grep på kort og lang sikt.

– Vi må skape flere nye jobber i privat og ideell sektor for at velferdsstaten skal være bærekraftig. Coronakrisen gjør at vi har havnet bakpå. Det er bekymringsfullt å se at mange virksomheter tror det vil ta to år før aktiviteten er tilbake på samme nivå som før pandemien, sier Ivar Horneland Kristensen, adm. direktør i Virke.

Nøkkelpersonell forsvinner

I rapporten pekes det også på at 18 prosent av virksomhetene i handels- og tjenestenæringen har mistet nøkkelpersonell og kritisk kompetanse under pandemien. Mens det innenfor reiseliv, kultur og opplevelser er dobbelt så høye andel av nøkkelpersonell som har forsvunnet ut av døren.

– Det kan også gjøre at veien tilbake blir mer krevende for virksomhetene. Aldri før har behovet for kompetansehevende tiltak som bedriftsinternopplæring vært viktigere, og det ser vi også på populariteten til disse ordningene, sier Horneland Kristensen.

For å øke aktiviteten i økonomien raskere har Virke fire krav til de beslutningstagerne i regjeringen og på Stortinget: