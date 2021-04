Brønnøysundregistrene kunngjorde i går konkursåpning i 15 selskaper.

Oslo: Frogner Construction AS; Henry Blake AS; Linked2 AS; Perfectlid Media AS.

Rogaland: Ferdig Bil AS.

Viken: Borør AS; Bukt AS; Sars 14 Eikeli 25 AS.

Vestfold og Telemark: Lei 1 Norge AS.

Agder: Andersen Byggconsult AS.

Vestland: Lentus Shipping AS; Suntech AS.

Trøndelag: Fannrem Transport & Flyttebyrå AS; Katben AS; Pro Service AS.

I tillegg ble tre personlige konkurser kunngjort åpnet.

