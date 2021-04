Brønnøysundregistrene kunngjorde torsdag konkursåpning i 14 selskaper.

Oslo: Audiocompaniet AS; Espinoza Rør og Byggtjenester AS; Proservice AS.

Rogaland: Ferkingstad Brødrene AS; Finali Relocation AS.

Nordland: Ballangen Graveservice AS.

Viken: HRL Bygg AS; Netro AS; Quality Grave Service AS.

Innlandet: Medo Kongsvinger AS.

Vestland: Cerepta AS; Frode N Sekse AS.

Trøndelag: Hoff Auto AS; Versor AS.

I tillegg ble fire personlige konkurser kunngjort åpnet.

