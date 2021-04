Brønnøysundregistrene kunngjorde fredag konkursåpning i 14 selskaper.

Rogaland: ACL Energy Solutions AS; Paincloud Education AS.

Viken: Jensen Blikkenslagerverksted AS; Pekon AS; Smart Car Repair & Co AS; Tech Engros AS; Tonnis Vaktmestertjenester AS; Viking Fritid AS.

Innlandet: BIPV Norway AS.

Vestfold og Telemark: Heimat Lasses AS; Maagerø Rørservice AS.

Agder: Elis Butikk AS.

Vestland: Titlestad Anlegg AS.

Trøndelag: Hamam AS.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.

87 konkurser sist uke

Dermed ble 87 konkurser kunngjort åpnet i forrige uke, hvorav 15 personlige.

Mandag: 19 konkurser

Tirsdag: 18 konkurser

Onsdag: 18 konkurser

Torsdag: 18 konkurser

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.