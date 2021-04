Brønnøysundregistrene kunngjorde i går konkursåpning i åtte selskaper.

Oslo: Kaktus Mat & Vinhus AS; N Prosjekter (i hjemlandet).

Møre og Romsdal: Proman Holding AS.

Viken: Floberg AS; Moss Bardrift AS; Sajjads Grill og Kebab AS.

Vestfold og Telemark: Bluebuild AS.

Agder: Bulstein Eiendom AS.

