Seks konkurser tirsdag

Brønnøysundregistrene kunngjorde i går konkursåpning i fem selskaper.

Oslo: Bygg Partner Norge AS.

Viken: Byggexpert AS; Concept Sports AS; Super Pizza Avd Sarpsborg AS.

Innlandet: OFK Betong AS

I tillegg ble én personlig konkurs kunngjort åpnet.

