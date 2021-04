Krohn Devold: – Det er betydelig lys i tunnelen

– Å tillatte skjenking igjen frem til kl. 22.00 betyr enormt mye for hoteller, restauranter og opplevelsesbedrifter som nå kan åpne igjen, få opp driften og ta tilbake ansatte, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv, følge en melding.

Onsdag la Statsministeren frem en plan for en gradvis gjenåpning av landet etter at coronapandemien har satt sine sport. Det første i planen, som består av fire trinn, er å få tilbake tiltaksnivået vi hadde før 25. mars, med skjenking frem til 22.00 og tillatt innendørs arrangementer med opptil 100 fastmonterte sitteplasser.

– Det er betydelig lys i tunnelen og håp om en vår og sommer der vi gradvis får opp aktiviteten igjen. Nå gjelder det at de kommunene med høy smitte får ned smitten slik at reiselivet kan åpne over hele landet, sier Krohn Devold.

– Raskere aktivitet

Regjeringen bekreftet onsdag at Norge deltar i det europeiske samarbeidet med coronasertifikater, og at regjeringen også utreder en forenklet utgave av et coronasertifikat, som kan brukes nasjonalt for å kunne åpne opp mer og raskere.

Vaksinepasset skal gjøre det mulig for dem som er vaksinert eller har naturlig immunitet å kunne dokumentere sin vaksinestatus. Dette er til vurdering i EU, og unionen har åpnet for at Norge kan være med.

– Dette er positivt fordi det kan bidra til at Norge raskere kan ta imot utenlandske turister som er vaksinerte. Et såkalt nasjonalt vaksinepass er også viktig fordi det vil bidra til å få opp aktiviteten raskere blant oss nordmenn, sier Krohn Devold.

Hun påpeker at det haster for restauranter og uteliv spesielt å få tilbake kundene sine.

– Mange restauranter spesielt er hardt rammet, og er helt avhengig av å få opp aktiviteten rask for å unngå konkurs.