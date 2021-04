Brønnøysundregistrene kunngjorde i går konkursåpning i ni selskaper.

Viken: Bærum Bilservice og Billakkering AS; Grill og Pizza AS; Tip Topp Renhold & Bygg AS.

Vestfold og Telemark: Fjord Auto AS.

Agder: Nodeland Dekk Service AS; Sirdal Bygg og Anlegg AS.

Trøndelag: Nes Maskinlag AS; Sunde Panorama AS.

Troms og Finnmark: Molnes Seafood AS.

I tillegg ble åtte personlige konkurser kunngjort åpnet.

Hele listen, og ytterligere opplysninger, finner du her.