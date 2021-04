Trygve Hegnar mente det var en kjedelig børsdag, med noen unntak. Hele syv aksjer steg til all-time-high – og en av dem var Arendals Fossekompani.

Hegnar kommenterte også hydrogen, de såkalte Røkke-aksjene og VOWs nye spin-off.

Hegnar var litt overrasket over at boligprisene i Oslo falt i mars, men pekte samtidig på at de har steget med 15 prosent det siste året.

– Markedet har fått en liten vekker, sa han blant annet.

