24 konkurser torsdag

Brønnøysundregistrene kunngjorde torsdag konkursåpning i 20 selskaper.

Rogaland: MG Service AS; Sunde Kiosk AS.

Møre og Romsdal: Bilvask 24 AS.

Viken: Bilpleie AS; Forskaling og Betongservice AS; GS Braathen AS; Iman Multi Shop AS; Pipe og Peis AS; Quality FM AS; Starparkering DA; Viken Dekksenter AS; Vikenhus AS.

Innlandet: Mat Glede AS.

Vestfold og Telemark: GS Prosjektutvikling AS; GS Utleie AS.

Vestland: Bygg og Materialer AS; Elvis Herre Frisør AS.

Trøndelag: Ciao Bella Pizza & Grill AS; Vergåsen Byggservice AS; Vertshuset Frosta AS.

I tillegg ble fire personlige konkurser kunngjort åpnet.

